An Ägypten ass e Meedchen vun 12 Joer un de Suitte vu enger Beschneidung gestuerwen. De Parquet huet ordonéiert, datt den Dokter festgeholl gëtt. Och d'Elteren an de Monni vum Kand koumen an de Garde à vue. An Ägypten sinn déi rituell Beschneidungen am Intimberäich vun de Meedercher zanter 2008 verbueden. An awer gi se besonnesch iwwer Land ëmmer nees duerchgefouert.