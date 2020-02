Den Inselstaat ass der Staaten-Unioun an der Nuecht op e Samschdeg offiziell als 54. Member erëm bäigetrueden.

Zum Commonwealth gehéiere jo ënnert anerem eng Rei fréier brittesch Kolonien, wéi Kanada, Indien an Australien. Staatschef ass iwwerall déi brittesch Kinnigin Elizabeth déi Zweet. D'Malediven sinn 2016 no 34 Joer aus der Commonwealth-Unioun ausgetrueden, well hinnen ënnert anerem reprochéiert gouf, géint Mënscherechter ze verstoussen, an hinne mat Sanktioune gedreet gouf.

Mam neie President koumen dunn awer eng ganz Rei Reformen an eben elo de Wee zeréck an d'Commonewealth-Unioun.