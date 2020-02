Eng Propos, déi aktuell um Dësch läit, ass, d'Waasser einfach zeréck an d'Mier lafen ze loossen.

Knapp néng Joer no der Reakter-Katastroph zu Fukushima a Japan, ass nach ëmmer net kloer, wéi dat radioaktiivt Waasser am beschte soll entsuergt ginn. Elo ass d'Iddi opkomm, dat kontaminéiert Waasser aus dem futtissen Atomkraaftwierk an d'Mier lafen ze loossen.

De japaneschen Industrie-Ministère suggeréiert déi 1,2 Milliounen Tonne Waasser esou z'entsuergen anstatt se verdonsten ze loossen. Eng Decisioun soll an den nächste Woche geholl ginn.