Pakistan erlieft aktuell déi schlëmmsten Heesprénger plo zanter iwwer zwee Joerzéngten.

Dausenden Heesprénger wanderen aktuell am Pakistan vum Süde a Richtung Norden a friessen alles dat wat hinnen an de Wee kënnt. D'Autoritéite fäerte mëttlerweil, datt duerch déi gefréisseg Insekten an den nächste Méint net méi genuch Liewensmëttel fir d'Bevëlkerung kéinten do sinn.

Och an Ostafrika leiden d'Leit aktuell ënner enger Heespréngerplo. An Ethiopien, Kenia a Somalia hunn d'Déiere fir grousse Schued gesuergt.