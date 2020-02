Dann dierfe Leit aus China och zanter e Sonndeg net méi an d'USA, Neiséiland oder Australien areesen.

D'Philippinnen hunn e Sonndeg deen éischten Doudesfall wéinst dem Coronavirus baussent China gemellt. D'Zuel vun den Doudegen ass antëscht op iwwer 300 geklommen. D'Affer ass e Chines vu Wuhan, dee sech an där Stad och ugestach huet, ier hien op d'Philippinnen komm ass. Och d'Persoun, déi mat him an d'Klinik koum, gouf positiv getest.

D'USA, Neiséiland an Australien loosse vun e Sonndeg un a bis op Weideres keng auslännesch Fluchpassagéier aus China méi an d'Land. Och Russland huet d'Areesbestëmmunge fir Chinese verschäerft. Iwwerdeems geet d'Zuel vun den neien Infektiounen ëmmer weider erop, op elo méi wéi 14.300. D'Autoritéiten hunn eng éischt Kéier elo och d'Beweegungsfräiheet baussent der Provënz Hubei limitéiert an zwar an der Metropol Wenzhou un der Ostküst, wou sech bis ewell 265 Leit mam Coronavirus ugestach hunn. Hei dierf vu elo u just nach eng Persoun pro Stot all zwee Deeg raus.