Am Iowa ginn d'Leit eng éischte Kéier opgeruff, fir fir hire Favorit bei den Demokraten respektiv de Republikaner ze wielen.

Kuerz virum Ufank vun de Primaries fir d'Presidentschaftswalen e Méindeg am Iowa probéieren déi eenzel Kandidaten bei den Demokraten, fir sou vill wéi méiglech Supporter vun hire Kapazitéiten z'iwwerzeegen.

An de leschte Sondage läit de Senator Bernie Sanders knapp virum fréiere Vizepremier Joe Biden. De Sanders huet op engem Walkampfmeeting gemengt, et géif drëm goen, fir géint de "geféierlechste President an der moderner Geschicht" vun den USA ze gewannen. Den Donald Trump wier rassistesch, sexistesch, homophob a friemefeindlech. D'amerikanesch Presidentewalen sinn den 3. November.