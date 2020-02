Déi héich Temperature kéinten dozou bäidroen, datt d'Bëschbränn sech weider ausbreeden.

Australien kënnt net zur Rou. Wärend d'Bëschfeier elo riskéieren d'Haaptstad zu treffen, gouf e Samschdeg zu Canberra den Temperaturrekord geknackt, mat 42,7 Grad, sou waarm, wéi nach ni am Februar zanter 1968.

D'Autoritéite fäerten, datt des héich Temperaturen an de staarke Wand weider dozou bäidroen, datt d'Bëschbränn sech ausbreeden. An de Bundesstaaten New South Wales a Victoria brennt et den Ament op méi wéi 80 Plazen.