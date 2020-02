Hien huet versprach, géint d'Korruptioun virzegoen an d'Demonstranten ze schützen.

Matten an der politescher Kris am Irak huet de President Saleh de fréiere Kommunikatiounsminister Allawi domadder chargéiert, eng nei Regierung ze forméieren. De fréiere Minister huet ugekënnegt, géint d'Korruptioun am Land virzegoen an en Datum fir Neiwale festzeleeën. An engems huet hie versprach, d'Demonstranten ze schützen.

No wochelaange Masseprotester hat de Premier Mahdi am Dezember säi Récktrëtt annoncéiert. Säin designéierte Successeur huet just ee Mount Zäit, eng Regierung ze forméieren.