Och fir d'Touriste wäert et e Sonndeg Aschränkunge ginn, well den Trafic u Land an um Waasser wäert ënnerbrach sinn.

Zu Venedeg mussen e Sonndeg eng 3.500 Mënsche wéinst der Entschäerfung vun enger Bomm aus dem Zweete Weltkrich hir Haiser verloossen. Obwuel d'amerikanesch Fligerbomm um Festland an net an der historescher Alstad fonnt gouf, mussen och Touristen mat Aschränkunge rechnen. Wärend der Operatiounen gëtt nämlech den Trafic u Land an am Waasser ënnerbrach.

Och de Loftraum soll vun 8.30 Auer u virleefeg zougemaach ginn. Déi eigentlech Aarbechte un den Bomm sollen am spéide Moien ufänken an e puer Stonnen daueren. D'Bomm war an der Géigend vun engem Industriehafen bei Bauaarbechte fonnt ginn.