Op engem private Parking wollt eng Mamm hirer Duechter d'Fuere bäibréngen, ma dës Aktioun huet béid an d'Spidol bruecht.

D'Meedche souz um Fuerersëtzt an d'Mamm stoung bei oppener Dier nieft hier an huet erkläert, wéi den Auto funktionéiert. Dobäi ass et du geschitt. D'Meedchen huet staark beschleunegt an ass dobäi no hanne gefuer, wou si iwwert de Bordsteen koum an an eng Infotafel aus Holz gerannt ass. D'Mamm gouf dobäi vun der Dier matgerappt a blesséiert, och dat 17 Joer jonkt Meedche gouf verletzt. Den Auto gouf esou schwéier beschiedegt, datt e wuel net méi gefuer ka ginn.

Gléck am Ongléck dogéint hat de klenge Brudder. Den 8 Joer ale Bouf souz hannen am Auto a koum mam Schreck dovun.

D'Mamm an d'Meedche muss sech awer elo net just vun hire Blessuren erhuelen, ma d'Police huet géint béid eng Enquête lancéiert.