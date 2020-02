An deene Mailen, esou US-Medien soll et ëm d'Menace goen, fir d'Militärhëllef fir d'Ukrain zeréckzehalen.

Den Donald Trump soll 24 E-Mailen iwwert d'Ukrain-Affär zeréckgehalen hunn, dat mellen amerikanesch Medien.

An de Maile soll et ëm dem amerikanesche President seng Menace goen, Militärhëllefe fir d'Ukrain an Héicht vun 391 Milliounen Dollar, déi accordéiert waren, zeréckzehalen, sollten déi ukrainesch Autoritéiten net géint säin demokratesche Konkurrent Joe Biden an deem säi Jong enquêtéieren.

D'Ukrain-Affär steet am Zentrum vun der Impeachmentprozedure, déi e Mëttwoch warscheinlech op en Enn kënnt, nodeems de Senat e Freideg decidéiert huet, keng weider Zeien ze héieren.