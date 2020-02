Mat der Sophia-Missioun, déi 2015 agefouert gouf, soll kontrolléiert ginn, ob sech un de Waffenembargo a Libyen gehale gëtt.

De Sebastian Kurz ass géint eng Nei-Oplag vun der sougenannter Sophia-Missioun am Mëttelmier fir ze iwwerpréiwen, datt sech un de Waffenembargo a Libyen gehale gëtt. Dat sot de konservativen éisträichesche Bundeskanzler der Welt am Sonntag. Den EU-Chefdiplomat, Josep Borrell, hat dat als Optioun genannt.

Am Fong gëllt zanter Joren e Verbuet vun der Uno, Waffen un d’Biergerkrichsland ze liwweren, ma et gëtt sech net dru gehalen.

D’Sophia-Missioun gouf 2015 agefouert, fir géint Mënscheschmuggler virzegoen. D’EU-Marinn huet awer och ëmmer nees Mënsche virum erdrénke gerett. D’Memberstaate si sech net eens ginn, wat mat de Leit sollt geschéien an hunn zejoert mat der Missioun opgehalen. Fir den éisträichesche Kanzler Kurz wier d’Sophia-Missioun souwisou just an d’Liewe geruff ginn, fir Migranten ze retten, an doduerch hätte méi Leit probéiert, iwwert d’Mëttelmier ze kommen, dofir sollt se och elo net nees opgeholl ginn. Et sollt ee léiwer kucken, fir de Waffeschmuggel um Buedem an an der Loft ze kontrolléieren.