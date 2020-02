Dëse Méindeg gëtt dat Ganzt sou richteg lancéiert, mam Ufank vun de Virwale bei den Demokraten, an zwar traditionell am Bundesstaat Iowa.

An den USA gëtt den 3te November dëst Joer e neie President gewielt. Bei de Republikaner wäert den Donald Trump jo fir eng 2. Mandatsperiod kandidéieren.

Op Säite vun den Demokraten ass nach net gewosst, ween d’Course wäert maachen.

Dëse Méindeg gëtt dat Ganzt sou richteg lancéiert, mam Ufank vun de Virwale bei den Demokraten, an zwar traditionell am Bundesstaat Iowa.

Déi sougenannten Caucus am 3,2 Milliounen-Awunner Staat huet dowéinst eng besonnesch Bedeitung, well d’Resultat dierft weisen, a wéi eng Richtung et kandidateméisseg geet.

Am Iowa gëllt de Senateur Bernie Sanders als Favorit, virum Ex-Vizepresident Joe Biden.