Duerch de ville Reen ass de Buedem ëm d'Touristenattraktioun Milford Sound gerutscht, esou datt d'Leit net vun der Plaz kommen.

Déi eenzeg Strooss, déi bei de Fjord féiert, ass beschiedegt ginn. Ënnert den 382 Persoune wieren och vill Touristen. Si all wieren a Sécherheet an et géifen de Moment genuch Liewensmëttel op der Plaz ginn. Eng kleng Grupp vun Touriste konnt per Helikopter a Sécherheet bruecht ginn. Si waren op der Strooss ënnerwee, wéi eng Bullislawin erofkoum.