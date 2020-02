No gutt enger Woch steet eng vun zwou neie Klinicken an der chineesescher Stad Wuhan.

Iwwer 7.500 Aarbechter waren um Mammutprojet bedeelegt. E Méindeg géint 10 Auer goufen déi éischt Infizéiert an der Klinik "Huoshenshan" empfaangen. Better fir 1.000 Leit stinn do zur Verfügung. An der zweeter kënnen 1.500 Patienten ënnerkommen. Et ass virgesinn, dass d'Spidol "Leishenshan" seng Dieren de 5. Februar opmaache wäert.

Der Regierungszeitung "Yangtze Daily" no soll ronn d'Hallschecht vum 60.000 Quadratmeter grousse Gebai aus Isolatiounsstatioune bestoen. Besonnesch un dësem Projet sinn och déi 30 Intensivstatiounen an de spezielle Belëftungssystem.

Dëst ass déi zweete Kéier, dass a China e Behandlungszenter praktesch iwwer Nuecht entstanen ass. Beim Sars-Virus am Joer 2003 gouf zu Peking eng Klinik bannent nëmmen enger Woch gebaut. Deemools si 774 Mënsche gestuerwen.