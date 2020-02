An engem Punkt fir Punkt gitt dir iwwerdeems hei alles gewuer, wat een iwwert de Corona-Virus wësse soll a wéi een sech korrekt ze verhalen huet.

D'Nervositéit an där am meeschte vum Corona-Virus betraffener Regioun, ronderëm Wuhan klëmmt. Schoulen, Restauranten, Kinoe sinn zou. Metro a Busse fueren net méi. 50 Millioune Mënsche goufen, vun der Baussewelt isoléiert... De Präis, fir de Virus am Grëff ze halen.

D'Klinicke sti weider ënner Stroum, och wann d'Stroossen eidel sinn. Dausende Leit géife virun den Diere waarden. Poliziste géife Verdachtsfäll op de Virus vun normale Patienten trennen, sou staatlech Medien. E Méindeg de Moien huet eng éischt vun zwou Container-Klinicken, déi bannen 10 Deeg aus dem Buedem geschoss ass, hier Dieren opgemaach. Weider 1.000 Better stinn elo zur Verfügung. Iwwerdeems déi chinesesch Autoritéite generell den Appell lancéieren, et géif u Medezineschem Equipement wéi Masken, Brëller a Schutz-Kombie feelen. Den Drock op d'Autoritéiten ass grouss.

D'Angscht virun enger weltwäiter Pandemie wiisst. Ëmmer méi Fluggesellschafte leeën hier Verbindunge mat China op Äis. Grenze ginn zou. Staaten loosse Leit déi aus China kommen net méi op hiren Territoire. Wëssenschaftler, awer och Politiker, warne virun iwwerdriwwener Panik.

"Mir wëssen net wéi vill Leit sech wierklech mam Virus ugestach hunn, nieft all deenen déi Symptomer hunn. Et ass ganz schwéier ze soen, op dëse Virus méi uerg wéi dee vun der Gripp ass. Oder am Géigendeel, manner uerg. Et ass nëmme méiglech, mat der Zäit , an deem mer all d’Wëssen, all d’Erfarunge vergläichen, ze beurteelen, wéi uerg de Virus ass. Wie déidlech en ass." Sou déi franséisch Gesondheetsministesch Agnès Buzyn.

Am Kampf géingt Desinformatioun a Rumeuren huet d'Weltgesondheetsorganisatioun souguer en Accord mat Google ofgeschloss, dat wann een Informatiounen iwwer de Corona-Virus um Internet sicht, de Site vun der WHO mat als éischt ugewise gëtt.

D'Nouvelle, dass de Virus och iwwer Stullgank ausgescheet gëtt, géif näischt un den eigentlechen Hygiène-Moossnamen änneren, sou Virologen.

Offiziell si bis elo iwwer 17.200 Fäll bekannt, wou Mënschen infizéiert sinn. Iwwer 360 Persounen hunn de Virus bis elo net iwwerlieft, virop eeler Leit.

Punkt fir Punkt: De Corona-Virus

Wat muss een iwwert de Virus wëssen, wéi soll ee sech verhalen a wat soll een net maachen?