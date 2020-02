D'Gesondheetsministesch Maggie De Block huet en Dënschdeg de Moie matgedeelt, dass et elo och en éischte Fall vum Corona-Virus an der Belsch gëtt.

Déi concernéiert Persoun wier e Sonndeg den Owend mat 8 weidere Persounen vu Wuhan zeréck an d'Belsch geflu ginn. E Sonndeg goufe se am Militärspidol an der Géigend vu Bréissel op de Virus getest. Just eng Persoun hat positiv drop reagéiert. Déi koum op Bréissel an eng Universitéitsklinik.

Och an Däitschland goufen zwee weider Fäll vun Infektioune confirméiert. Dat nees a Relatioun mat enger bayrescher Firma, wou sech schonn 9 Leit ugestach haten, well se Kontakt mat enger infizéierter Persoun aus China haten.

D'Zuel vun Doudesfäll duerch de Corona-Virus ass a China hënt nees weider an d'Luucht gaangen. 64 infizéiert Patiente wiere gestuerwen, wat d'Gesamtzuel elo op 425 Affer eropgeschrauft huet.

Zu Hong Kong ass e Mann, dee sech Enn Januar zu Wuhan ugestach hat, an der Nuecht op en Dënschdeg gestuerwen. Hien ass dat ewell 2. Affer ausserhalb vu China.

De Corona-Virus wierkt sech donieft och op d'Glécksspill-Metropol Macau aus. De Regierungschef vu Macau huet en Dënschdeg matgedeelt, dass d'Casinoe wärend 2 Wochen zoubleiwen.

Jong gestuerwen, well Papp wéinst Corona-Virus a Quarantän sëtzt

Eng tragesch Geschicht huet sech dann an der chinesescher Provënz Hubei ofgespillt. Well ee Papp wéinst dem Virus a Quarantän gesat gouf, hat hie keng Méiglechkeet méi, sech ëm säin handicapéierte Bouf ze këmmeren, deen doheem war. No enger Woch wier de 17 Joer ale Jong gestuerwen, well keen no him gekuckt huet.

De Papp hätt nach versicht iwwert déi sozial Reseauen no Hëllef ze sichen. Allerdéngs hätt weder d'Famill, nach Leit aus sengem Duerf op säin Appell reagéiert. Als Konsequenz sollen de lokale Representant vun der kommunistescher Partei an de Buergermeeschter vun der Lokalitéit ofgesat ginn.