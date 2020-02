Zwee schweedesch Politiker hu proposéiert, déi jonk Klimaaktivistin op en Neits fir de Friddensnobelpräis ze nominéieren.

Schonn zejoert gouf dat 17 Joer aalt Meedche fir déi berüümten Auszeechnung virgeschloen. Am Ganze goufen iwwer 300 Proposen agereecht, ma just e Grapp voll gouf zeréckbehalen.

Ob den Asaz vun der jonker Klimaaktivistin duergeet, fir de Friddensnobelpräis dëst Joer ze kréien, do scheede sech d'Geeschter. Déi schweedesch Politiker Jens Hol an Halkan Svenneling si sech awer eens: d'Greta Thunberg hätt "haart geschafft, fir de Politiker d'Ae fir d'Klimakris opzemaachen" an et soumat méi wéi verdéngt.