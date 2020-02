Op culottéiert Manéier hunn Onéierlecher sech iwwer 50 Milliounen Euro erschlach. Si hate sech als franséische Verdeedegungsminister ausginn.

Mat Succès hunn Onéierlecher auslännesch Staats- a Firmecheffen dozou bruecht Milliounebeträg z'iwwerweisen, andeems si sech als Jean-Yves Le Drian, fréiere franséische Verdeedegungsminister an haut Ausseminister, ausginn hunn.

De Prozess géint déi falsch Ministere gouf en Dënschdeg zu Paräis lancéiert.

Hir Method: Si hu Politiker, Firmecheffen an Organisatiounen ugeruff an dréngend ëm finanziell Hëllef fir "geheim Operatioune" fir Frankräich gefrot. A munche Fäll goufe souguer inzeenéiert Videokonferenzen ofgehalen, an deenen d'Brigange sech als Le Drian verkleet haten.

Als Grond hunn déi Kriminell ausgesot, datt franséisch Geiselen a Syrien misste fräikaf ginn oder et wier fir de Kampf géint Terroristen. Iwwer 150 Decideure goufe gefrot, dorënner de President vu Gabun, Ali Bongo, an den Äerzbëschof vu Paräis. Dräi Affer hunn iwwerwisen. Déi héchst Zomm, mat 47 Milliounen US-Dollar, koume vum tierkesche Geschäftsmann a Milliardär Inan Kirac.

Zwee Haaptverdächteger sti viru Geriicht: De 54 Joer ale Gérard Chikli an de 35 Joer alen Anthony Lasarevitsch. Déi Zwee sollen de Coup tëscht 2015 an 2017 mat Hëllef vu 5 Komplizen duerchgezunn hunn.

Hiren nächste Coup war duerch d'Ermëttlungen opgeflunn: Si wollte sech als Prënz Albert II. vu Monaco ausginn, fir un nach méi Suen ze kommen.