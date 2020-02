E Mëttwoch de Moie géint 8.20 Auer gouf op der Trap virun der Synagog zu Arel eng suspekt Wallis fonnt, wouropshin e Bommenalarm ausgeléist gouf.

D'Stroossen ëm d'Gotteshaus goufe fir d'Circulatioun gespaart an de Service déminage war op d'Plaz geruff ginn. Dat Ganzt sollt sech als falschen Alarm erausstellen. Et hat ganz einfach eng Persoun hir Wallis do vergiess.

D'Synagog vun Arel ass déi eelst an der Belsch. Si gouf 1865 ageweit.