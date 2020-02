Am tierkeschen Ost-Anatolien sinn op d'mannst 23 Mënsche bei enger Lawin ëm d'Liewe komm.

Eng éischt Lawin hat een Auto mat ewechgerappt. Eng zweet huet d'Secouriste getraff. E sëlleche Mënsche ginn nach vermësst.

D'Secouriste sinn intervenéiert, fir no der éischter Lawin no Iwwerliewenden ze sichen. 5 Persoune goufen dout opfonnt, 8 goufen der blesséiert. Iwwerdeems Pompjeeën no 2 Vermëssten op der Sich waren, koum et zu enger zweeter Lawin.

Wéi déi tierkesch Press Anadolu matdeelt, hätt een am Ganzen d'Läiche vu 14 Secouristen an 9 Ziviliste fonnt. Eng 30 Persoune goufen an d'Spidol bruecht.