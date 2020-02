D'Wal vum FDP-Landeschef Kemmerich zum Ministerpresident vun Thüringen mat der Ënnerstëtzung vun der AfD huet e politescht Biewen ausgeléist.

Komplett iwwerraschend ass de Landeschef Bodo Ramelow (Linke) e Mëttwoch ofgewielt ginn. Nei am Amt den FDP-Politiker Thomas Kemmerich. Hie krut am drëtte Walgang 45 Stëmmen, eng méi wéi de Ramelow. FDP, CDU an AfD hu wéi et schéngt gemeinsam fir hie gestëmmt.

An den éischten zwee Walduerchgäng louch de Ramelow nach däitlech vir. Am éischte Walgang koum hien op 43 Stëmmen, de parteilosen Afd-Kandidat Christoph Kindervater op 25. Am zweeten Duerchgang dunn 44 Stëmmen fir de Ramelow an 22 fir de Kindervater. De Kemmerich koum eréischt am 3. Walgang dobäi, sou wéi hien et annoncéiert hat.

A genee dat suergt elo fir hefteg Kritik. Déi Gréng hunn en direkte Récktrëtt gefuerdert. De Bernard Stengele, grénge Partei-Chef an Thüringen, huet ausgesot, dass een iwwerrompelt gouf. Dass CDU an FDP als demokratesch Parteien esou wäit géinge goen, hätt hien net fir méiglech gehalen: "Dat war ganz kloer ofgeschwat, dat war op d'Minutt geplangt. Et ass en historesche Feeler".

Domat ass déi éischte Kéier zanter dem zweete Weltkrich e Kandidat mat der Ënnerstëtzung vun enger rietsextremer Partei un de Pouvoir komm. An dee Lien gëtt och ganz oppe gemaach. Den ofgewielte Bodo Ramelow zum Beispill zitéiert an engem Post op Twitter den Adolf Hitler.

"Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei.[...] Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen."



A. HitIer, 02.02.1930 pic.twitter.com/icDXFSKzC7 — Bodo Ramelow (@bodoramelow) February 5, 2020

A genee dat ass haut d'Realitéit an Thüringen. D'FDP kritt keng Majoritéit zesummen ouni d'AfD mat an d'Boot ze huelen. An och eng Minoritéitsregierung mat der SPD an deene Grénge klappt net, béid Parteien hunn dat scho refuséiert.

Brisant ass an dëser Affär awer och d'Roll vun der CDU. D'Deputéiert aus Thüringen haten nämlech vun der Parteidirektioun zu Berlin verbuede kritt, fir e Kandidat ze stëmmen, deen op d'Hëllef vun der AfD ugewisen ass. Deemno gouf sech hei iwwert d'Partei-Linn ewechgesat.

Bei der FDP gesäit een dat Ganzt net esou enk. Et wier e Kandidat aus der politescher Mëtt gewielt ginn an dat wier d'Haaptsaach. Dass d'Partei mat nëmme fënnef Sëtz elo de President stellt, an dass dat nëmme méiglech war, well d'AfD den FDP-Kandidat ënnerstëtzt huet, ass fir si deemno niewesächlech, wéi den Thomas Kemmerich e Mëttwoch erkläert huet.

Neiwalen gefuerdert

D'Bundeskanzlerin Angela Merkel, déi aktuell op Visitt a Südafrika ass, huet sech en Donneschdeg zu Wuert gemellt an nennt d'Wiel vum Kemmerich onverzeilech. D'Resultat misst réckgängeg gemaach ginn.

Kritik kënnt och aus den eegenen Reien. Den FDP-Bundeschef Christian Lindner huet an engem kuerze Statement Neiwalen an d'Gespréich bruecht: "Sollten Unioun, SPD a Grüne eng Kooperatioun mat der neier Regierung refuséieren, da wiere Neiwalen z'erwaarden an aus menger Siicht ass dat och néideg".

Eng méiglech Léisung wier et, eng Vertrauensfro am Landtag ze stellen, fir esou de Wee fir Neiwalen fräizemaachen, sou nach eng Propos vum Lindner.

D'Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Bundestagsabgeordnete, huet op Twitter ausgesot, si géing de Kemmerich schätzen a géing säi Wonsch verstoen, Ministerpresident wëllen ze ginn, awer net, wann ee sech vun engem wéi dem Höcke géing wiele loossen. Dat wier ënner Demokraten inacceptabel.

Ich schätze Thomas #Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, #Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie #Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel & unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale. #Thüringen #Thueringen — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) February 5, 2020

Hefteg Kritik koum och vum Joachim Stamp, Landesvirsëtzende vun der FDP Nordrhein-Westfalen. Hien huet säi Parteikolleeg opgefuerdert direkt zeréckzetrieden: "Et ka kee liberale Ministerpresident ginn, dee vun der AfD an d'Amt gewielt gëtt. An och wann ech dem Thomas Kemmerich gleewen, dass et net ofgeschwat war, hätt hien dës Wiel net unhuelen dierfen."

Däitschlandwäit Demonstratiounen

No der Wiel vum Thomas Kemmerich koum et a ganz Däitschland zu spontanen Demonstratiounen. Dausende Mënsche ware bedeelegt, net just an Thüringen, mä och an Hamburg, Köln, Leipzig, Düsseldorf a München.

A Berlin hunn Demonstranten virun de Parteizentrale vun der FDP an der CDU hirer Roserei Loft gemaach. D'Police huet vun iwwer 1.000 Leit virum Gebai vun der FDP geschwat. Virun der Thüringer Staatskanzlei hu sech Dausenden Demonstranten versammelt, fir do eng Mënscheketten ze bilden.