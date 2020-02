D'FDP-Fraktioun an Thüringen strieft Neiwalen un, nodeems den neie Ministerpresident Thomas Kemmerich annoncéiert huet, säin Amt nees opzeginn.

En Donneschdeg de Mëtteg huet den neien FDP-Ministerpresident Thomas Kemmerich annoncéiert, säin Amt nees wëlle opzeginn. An deem Kader wëll d'FDP eng Demande fir d'Opléisung vum Landtag maachen. Sou kéim et dann zu Neiwalen.

Den Thomas Kemmerich wëll domat de Faite nees guttmaachen, duerch d'AfD de Ministerposte kritt ze hunn, sou d'Erklärung vun der FDP-Fraktioun. "Eng Zesummenaarbecht mat der AfD gouf et net, gëtt et net a wäert et ni ginn", präziséiert de Politiker um Enn vu sengem Statement.

Den FDP-Chef Christian Lindner wëll um 15 Auer e Statement ofginn.