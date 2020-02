Elo wëll een mol mat den aktuellen Majoritéitsverhältnisser kucken, fir aus der Kris erauszekommen.

Dat sot d'CDU-Parteipresidentin Kramp-Karrenbauer no der Reunioun an der Nuecht op e Freideg. No 5 Stonne Krisegespréicher zu Erfurt, ass ee sech net eens ginn iwwer Neiwalen. Sollten déi parlamentaresch Méiglechkeeten awer net funktionéieren, sou kéim een net laanscht Neiwalen, sou d'Kramp-Karrenbauer.

Déi politesch Zukunft vum CDU-Landespartei- a Fraktiounschef Mike Mohring steet awer op wackelege Been.



Hannergrond ass jo de Vott vum FDP-Politiker Kemmerich zum Ministerpresident vun Thüringen, dat duerch d'Stëmme vun der CDU an der rietser AfD.

Nom Eclat: Kemmerich wëll Amt opginn, FDP fir Opléisung vum Landtag an Neiwalen