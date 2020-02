Fir de Xi Jinping ass een de Moment mam Corona-Virus an enger decisiver Phas, ma Peking ass zouversiichtlech, datt si d'Epidemie an de Grëff kréien.

Wéi de Staatschef an engem Telefonsgespréich mam amerikanesche President Donald Trump och soll ënnerstrach hunn, géif hien op d'WHO verweisen, déi virun enger Iwwerreaktioun gewarnt huet. D'USA haten een Areesverbuet vu Chinesen an Auslänner, déi a China waren, ausgeruff. Familljemembere vun amerikanesche Staatsbierger sinn do ausgeschloss. China kritiséiert dës Mesure als Iwwerreaktioun a mengt, dat géif wier net mat de Recommandatioune vun der Weltgesondheetsorganisatioun am Aklang.

Mëttlerweil sinn a China iwwert 630 Doudeger op de Corona-Virus zeréckzeféieren. Eleng an der Regioun Hubei, déi jo praktesch komplett isoléiert ass, goufe weider 3'000 nei Infektiounen detektéiert.

Enquête lancéiert



Déi chinesesch Regierung huet iwwerdeems eng Enquête an d'Weeër geleet, fir den Doud vum Dokter z'ënnersichen, deen am Dezember d'Autoritéite virum Corona-Virus gewarnt hat. Deemools gouf den Dokter, esou wéi weider Medezinner vun der Police festgeholl a verwarnt. Si krute reprochéiert, datt si "Rumeuren" géife streeën. Elo ass den Dokter, dee virun der Gefor vun engem neie Virus gewarnt hat, selwer un de Suitte vun der Longekrankheet duerch de Corona-Virus gestuerwen.