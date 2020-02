Den Offizéier Alexander Vindman hat am Impeachment-Prozess géint den US-President ausgesot.

Den Donald Trump wëll amerikanesche Medien no ee Member aus dem Nationale Sécherheetsrot am Wäissen Haus vu sengem Poste geheien. D'Persoun hat nämlech an der Impeachment-Prozedur als Zeie géint den amerikanesche President ausgesot.

De 44 Joer alen Offizéier Alexander Vindman soll dofir elo an de Pentagon versat ginn, schreift d'Washington Post. Hien hat wärend dem Impeachment een Telefonsgespréich tëscht dem Donald Trump a sengem ukraineschen Homolog Selenskyj kritiséiert, ee Gespréich, wou hien eegenen Ausso no present soll gewiescht sinn.