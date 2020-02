D'FDP-Spëtzt huet dem Parteichef Christian Lindner no sengem Krisenasaz an Thüringen mat enger däitlecher Majoritéit d'Vertrauen ausgesprach.

Der Noriichtenagence dpa no krut de Lindner vun de 36 Stëmmen, déi ofgi goufen, 33 Jo-Stëmmen an eng Nee-Stëmm. Zwou Persounen hu sech enthalen.

D'Wal vum FDP-Landeschef Kemmerich zum Ministerpresident vun Thüringen mat der Ënnerstëtzung vun der AfD hat e Mëttwoch e politescht Biewen ausgeléist. En Donneschdeg de Mëtteg hat den neien FDP-Ministerpresident dunn allerdéngs annoncéiert, säin Amt nees wëllen opzeginn. De Christian Lindner hat en Donneschdeg no engem Kirse-Gespréich mam Kemmerich och annoncéiert, am Partei-Comité d'Vertrauensfro ze stellen. Dës gouf deemno um Freideg gestallt an de Lindner krut d'Vertrauen ausgesprach.

