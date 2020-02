D'Wiel vum FDP-Politiker Kemmerich mat Ënnerstëtzung vun der AfD huet nawell zolidd Konsequenzen op d'Popularitéit vu béide Parteien.

Nodeems den FDP-Politiker Kemmerich no zolitter Kritik schonn no engem Dag erëm demissionéiert huet, annoncéiert de fréiere Regierungschef vun Thüringen, Bodo Ramelow, dass hien keng Neiwalen wëll.

Hien ass éischter dofir, dass en neie Ministerpresident gewielt gëtt.

Duerno géif et kloer Verhältnisser ginn an da kéint een och iwwer virgezunne Neiwale schwätzen.

Ma d'Wal vum FDP-Politiker Kemmerich op de Poste vum Ministerpresident, mat der Ënnerstëtzung vun der AfD, huet schwéier Konsequenzen fir béit Parteie mat sech bruecht.

Am Trendbaromenter vum däitschen RTL an ntv fält d'FDP op fënnef Prozent an d'AfD op 9 Prozent.