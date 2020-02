An Thüringen demissionéiert de Ministerpresident Thomas Kemmerich mat Effet immediat. Dat huet den FDP-Politiker op Twitter bekannt ginn.

Déi grouss Koalitioun zu Berlin fuerdert iwwerdeems, datt nei gewielt gëtt. CDU, CSU an SPD hunn no enger gemeinsamer Reunioun ënnerstrach, datt sou séier wéi méiglech en neie Ministerpresident muss am Landtag gewielt ginn.