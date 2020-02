Bei dësem Referendum geet et dorëms ob d'Diskriminéierung vu Leit, wéinst hirer sexueller Orientéierung an Zukunft ka bestrooft ginn.

All déi gréisser Parteien ënnerstëtzen d'Gesetz. Just déi rietspopulistesch an aktuell stäerkste Partei am Parlament, SVP, ass dogéint.

Sondagen hunn erginn, dass d'Majoritéit vun de Schwäizer fir esou e Gesetz ass. Ma den Ecart tëscht deenen déi dofir an deenen déi dogéint sinn wier an de leschte Méint ëmmer méi kleng ginn.

Kritiker vum Gesetzesprojet haten e Referendum gefuerdert, well et an hiren Aen d'Meenungs- a Glawensfräiheet aschränkt. Homophob Aussoen am Familljen- oder Frëndeskrees géifen awer och mat deem neie Gesetz net bestrooft ginn.