Vum Stuerm sinn e sëllege Länner betraff. Um däitsche Feldberg zum Beispill, goufe Wandspëtze vun 170 Stonnekilometer registréiert.

Vill Schued gëtt beispillsweis aus der Belsch gemellt, wou et e Sonndeg den Owend eleng scho méi wéi 2200 Interventioune vun de Pompjeeën gouf, duerch de Stuerm. Zu Saarbrécken goufen e Sonndeg den Owend zwou Fraen schwéier blesséiert, wéi e Bam um Parking vun engem Spidol ëmgefall ass, an déi zwee ze pake krut. Eng vu béide Frae géif a Liewensgefor schwiewen.

Zu Frankfurt ass e Kran op den Doum getippt an ass deels duerch den Daach gebrach.

A Groussbritannien an an Irland waren e Sonndeg scho vill Leit vum Stroumreseau ofgeschnidden, genee wéi och a Schleswig Holstein, an Däitschland, wou d’Stroumnnetz och zesummegebrach ass.