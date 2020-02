Donieft wëll déi aktuell Cheffin vun der CDU och hire Posten un der Spëtzt vun der Partei opginn.

Grond fir hir Decisioun wier, datt si et strikt ofleent, fir mat der AfD oder "die Linke" zesummenzeschaffen. Elo wéilt si awer nach bis zum Summer de Prozess, fir e Kanzlerkandidat ze fannen, organiséieren an d'Partei weider op d'Zukunft preparéieren. Dono wëll si op de Poste vun der Virsëtzende vun der CDU verzichten, esou e Spriecher vun der Partei.

Speziell elo mat der Situatioun an Thüringen ass der Kramp-Karrenbauer reprochéiert ginn, datt si hir Partei net am Grëff hätt, net genuch Respekt géif kréien, well d'CDU an Thüringen sech net un hir Consigne gehalen huet an esou der Partei geschuet huet.

Déi aktuell Kanzlerin Angela Merkel huet der Annegret Kramp-Karrenbauer hire Merci ausgeschwat. Wéi et heescht, wéilt d'Bundeskanzlerin och, datt d'Kramp-Karrenbauer weider Ministerin bleift.

Zanter 2018 steet d'AKK, wéi si dacks an den däitsche Medie genannt gëtt, un der Spëtzt vun der gréisster Vollekspartei an Däitschland.