D'Zuel vun den Doudege wéinst dem Corona-Virus ass op iwwer 1.100 geklommen. 94 Doudesfäll goufen eleng an der chinesescher Provënz Hubei registréiert.

44.200 Mënsche hu sech bis ewell infizéiert. Och an Däitschland gëtt et zwou nei Infektiounen. A Bayern sinn et der dann elo am Ganze 16, déi och am Zesummenhang mam 1. Fall stinn.

Déi Autozouliwwer-Firma, wou de Virus a Bayern eng éischte Kéier nogewise gouf, soll e Mëttwoch nees opmaachen, nodeems se ganz desinfizéiert gouf.

Op engem japanesche Croisièresschëff gëtt et 39 weider Fäll. 174 Mënschen hu sech do ugestach. D'Schëff mat 3.700 Leit u Bord war d'lescht Woch am Hafe vun Yokohama ënner Quarantän gesat ginn.

Zu Genf si bei der Weltgesondheetsorganisatioun eng 400 Experte beieneen an der Lutte géint de Corona-Virus. En Impfstoff gëtt och gesicht.

D'Krankheet, déi vum Virus ausgeet, krut och en neien Numm: Covid- 19, ofgeleet vu Corona, Virus an disease, dat englescht Wuert fir Krankheet, plus d'Joer vu senger Entdeckung 2019.