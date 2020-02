Mat Spannung gëtt e Mëttwoch d'Presentatioun vum Poopst Franziskus vum Ofschlossdokument vun der Amazonas-Synode erwaart.

Et gëtt spekuléiert, ob méi e flexibelen Zölibat do en Thema ass. Et feele Paschtéier, speziell an den entleeëne Regiounen am Amazonas. Vill Bëscheef hate sech dowéinst fir d'Ouverture vum Paschtouer-Amt fir bestuete Männer staark gemaach.

Eng Annonce, déi sou wäit geet, gëtt sech net onbedéngt vum Poopst Franziskus erwaart. Mä d'Schreiwes e Mëttwoch vum Poopst gëllt als richtungsweisend fir de Pontifikat vum Franziskus: Weist hie sech oppe fir Reformen, oder net?