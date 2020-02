Eng ganz tragesch Geschicht gouf et elo am Pazifik bei engem Bootsongléck.

E Reesgrupp vun 12 Leit war den 22. Dezember op der Insel Bougainville gestart. De Plang war d'Chrëschtdeeg op de ronn 100 Kilometer méi wäit ewech geleeëne Carteret-Inselen ze verbréngen.

D'Boot ass ënnerwee gekentert an e puer Passagéier sinn erdronk. Dem Rescht vum Grupp ass et gelongen, sech nees op d'Boot ze retten, ma am Laf vun de nächste Wochen wiere no an no weider Mënsche gestuerwen.

Dat huet ee vun de 4 Iwwerliewenden no senger Rettung erzielt. "Eng Koppel ass ëmkomm an huet hire Puppelchen hannerlooss. "Ech hunn d'Kand am Aarm gehalen, bis et spéider och gestuerwen ass", sou den Dominic Stally.

Um Enn hu 4 Mënschen iwwerlieft an iwwer ee Mount um Pazifik missen aushale bis si gerett goufen. An deenen 32 Deeg um Mier hunn déi 2 Männer, eng Fra an e Meedche vun 12 Joer sech vu Kokosnëss a Reewaasser ernäert.