E Mëttwoch de Moie si géint 8.30 Auer am Courrier vun 2 Entreprisen zu Amsterdam an zu Kerkrade Bréifbommen explodéiert.

Wéi d'Police op Twitter matdeelt, ass kengem eppes geschitt.

D'Hannergrënn sinn onkloer. Och ob en Zesummenhang tëscht béide Virfäll gëtt, ass den Ament net gewosst.

An de leschte Woche waren an e puer Firmen, awer och an Organisatiounen an Holland Bréiwer entdeckt ginn, déi mat Sprengstoff gefëllt waren. Bis ewell war et ni zu enger Detonatioun komm.

Ob en Zesummenhang mat den Explosiounen e Mëttwoch besteet, ass den hollänneschen Autoritéiten no nach net gewosst. D'Police huet weder Hiweiser op en Täter oder e Motiv.