D’Tierkei kéint "iwwerall" géint d’Truppe vum Bashar Al Assad zouschloen, falls engem tierkeschen Zaldot eppes geschitt.

Dat huet den tierkesche President Recep Tajip Erdogan um Mëttwoch de Moien deklaréiert.

Déi lescht Deeg koum et zu direkte Gefechter tëscht der Arméi vum Al Assad an den tierkeschen Truppen, déi op syreschem Territoire stationéiert sinn, dat trotz Accord tëscht der Tierkei a Syrien, an deem säin Alliéierte Russland, iwwert eng demilitariséiert Zon am Norde vum Land. E Méindeg koume 5 tierkesch Zaldoten bei de Gefechter ëm d’Liewen.

No engem Telefonsgespréich e Mëttwoch de Moien tëscht dem Erdogan an dem russesche President Vladimir Putin, hu béid Staatscheffen erëm betount, si stéingen zu hirem Accord.