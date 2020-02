Domadder sinn elo scho méi wéi 1.350 Affer confirméiert. Déi neisten Hausse läit däitlech iwwert den Dages-Bilane vu bis ewell.

Dernieft goufen iwwer 14.000 nei Infektioune festgestallt. Dat hätt dermat ze dinn, dass d’Prozedur vun der Diagnos vum Virus ausgebreet gi wier.

Baussent China si bis ewell iwwer 500 Infektioune confirméiert ginn, 16 an Däitschland an op engem Croisièresschëff, dat a Japan ugeluecht huet, gouf et 44 nei Fäll. 218 Leit hu sech bis ewell op deem Schëff ugestach. Si sinn nach bis den 19. Februar a Quarantän.

Zu Bréissel ass en Donneschdeg iwwregens en extraordinäre Conseil vun den europäesche Gesondheetsministeren, fir iwwert dat weidert Virgoen am Kontext vum Corona-Virus ze beroden. Am Raum stinn eenheetlech Kontrollen, wann de Virus sech an Europa géif weider ausbreeden.

Et ass den éischte Conseil fir déi nei Lëtzebuerger Gesondheetsministesch Paulette Lenert an hirer neier Funktioun.