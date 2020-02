Brasilianesch Wëssenschaftler hu kuerzzäiteg eng Temperatur vun 20,75 Grad um kale Kontinent gemooss.

Dës Wäerter goufen de 9. Februar vun enger Miessstatioun ofgelies, sollen allerdéngs net direkt en Zesummenhang mam Klimawandel hunn, dat well et Miessunge vun enger Momentopnam sinn a keen Date-Set deen op eng länger Dauer erhuewe gouf. An trotzdeem dierft dës Noriicht beonrouegen.

© AFP

Dëst passt dann och an den Trend dee global am Moment ze constatéieren ass: Dat lescht Joerzéngt waren déi wäermsten 10 Joer zënter deem Temperaturen opgezeechent ginn, 2019 war no 2016 dat wäermste Joer.

© AFP

De Januar 2020 war dann och de wäermste Januar zënter den Opzeechnungen.