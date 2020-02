D'Regierung vun Ägypten huet den éischten Fall vum Coronavirus um afrikaneschen Kontinent gemellt.

D'Experten fäerten, dass de Virus Länner areecht, déi e schlechten Gesondheetssystem hunn. Do kéint e sech séier ausbreeden an e wär schwéier ze kontrolléieren. Wann dat de Fall wär, da kéint d'Longekrankheet sech permanent op d'Welt installéieren.

De Patient an Ägypten kéim aus dem Ausland, hien hätt keng Symptomer vun der Krankheet, hie wär awer an enger Klinik isoléiert ginn, esou heescht et vum Gesondheetsministère zu Kairo.