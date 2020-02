Op der Sécherheetskonferenz zu München huet den däitschen Bundespresident Frank-Walter Steinmeier en däischtert Bild gezeechent.

Et misst jidderee beonrouegen, wat 75 Joer nom Krich elo nees ze gesinn wär. Institutiounen, déi do wären, fir verschidden Interessen an Prioritéiten beieneenzebréngen an no Kompromësser ze sichen, géifen muttwëlleg geschwächt ginn.

Mat Spannung gëtt e Samschdeg op d'Ried vum Emmanuel Macron gewaart. De franséischen President schwätzt fir d'éischte Kéier op der Sécherheetskonferenz. An de leschte Wochen a Méint hat de Fransous jo ëmmer nees mat sengen Iwwerleeungen an der Sécherheetspolitik fir Opreegung gesuergt. Sou hat den Emmanuel Macron d'lescht Joer d'Nato fir "gehirdout" erkläert an ëmmer nees gefuerdert, Europa misst méi onofhängeg ginn par Rapport zu den USA. Déi europäesch Partner misste méi zesummeschaffen, och bei der atomarer Ofschreckung.

Den Nicolas Sarkozy war virun 11 Joer dee leschte franséische President, deen op der Sécherheetskonferenz derbäi war.