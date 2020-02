A Frankräich gouf et elo deen éischten Doudegen duerch de Coronavirus. Beim Affer handelt et sech ëm en 80 Joer alen Tourist aus China.

Dat huet déi franséisch Gesondheetsministesch Agnès Buzyn e Samschdeg de Moie matgedeelt. Et ass den éischten Doudesfall baussent Asien an den éischten an Europa.

De chineseschen Tourist vun 80 Joer aus der Provënz Hubei ass an enger Klinik zu Paräis un der Krankheet gestuerwen. De Patient war zanter dem 25. Januar an der Klinik isoléiert. Säin Zoustand huet sech séier degradéiert. De Mann war zanter e puer Deeg an engem kriteschen Zoustand.

Bis elo gouf et nëmmen 3 Doudeger wéinst der Longekrankheet baussent China, een op de Philippinnen, Hongkong an a Japan.