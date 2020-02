D'USA hunn annoncéiert, fir d'Stroftaxen op Airbus-Fligeren ëm d'Hallschent eropzesetzen, vun 10 op 15%.

D'Mesure soll op den 18. Mäerz agefouert ginn. Wéi et heescht wieren d'USA awer nach ëmmer bereet, fir zesummen am Gespréich no Léisungen ze sichen. D'Welthandelsorganisatioun hat der EU reprochéiert, d'Subventioune fir Airbus net komplett ofgebaut ze hunn.