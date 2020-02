9 Méint ass et hier, datt d'Belsch en neit Parlament gewielt hunn an nach ass keng nei Regierung en Vue.

Ganz am Géigendeel no der neister Missioun vum flamännesche Politiker Koen Geens, dee virun zwou Woche vum Kinnek domadder chargéiert gouf, d'Majoritéiten ze sondéieren, stécht d'Politik an eisem Nopeschland komplett an der Sakgaass an et ass keng Koalitioun en Vue.

Elo läit de Ball op en Neits beim Kinnek Philippe. Deen empfänkt e Méindeg nees déi verschidde Parteie fir Gespréicher. En attendant ginn Neiwalen ëmmer méi probabel.