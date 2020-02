Op Haiti sinn op d'mannst 15 Kanner an engem schwéiere Feier an engem Weesenhaus gestuerwen.

An engem vun den äermste Länner vun der Welt liewe vill Kanner a Weesenhaiser, well hir Familljen net selwer fir se suerge kënnen. Dës Heemer sinn dacks an engem desolaten Zoustand.

Wéi et heescht hätten d'Rettungsekippen méi wéi eng Stonn gebraucht, fir iwwerhaapt bis op d'Plaz ze kommen.