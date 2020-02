De Buttigieg selwer ass net op d'Aussoen agaangen an sot bei sengem nächsten Optrëtt just: „Ech sinn houfereg op mäin Mariage an houfreg op mäin Mann“.

De politesch lénks-orientéierte Senateur a Presidentschaftskandidat an den USA Bernie Sanders huet säi Partei-interne Konkurrent Pete Buttigieg géint homophob Aussoe verdeedegt. De konservative Radiosanimateur Rush Limbaugh hatt de Buttitgieg nämlech als Zitat „schwule Kärel, dee säi Mann op der Bühn kusst“ bezeechent. Dës wär skandaléis a beleidegend. Perséinlech Attacke wären inakzeptabel, sou de Sanders. Dës Aussoen hunn e battere Bäigeschmaach wann ee weess, dass et eréischt e puer Deeg hir ass, dass den Donald Trump genee dem Radiosanimateur Rush Limbaugh mat enger Fräiheets-Medail, der héchster ziviller Auszeechnung an den USA, honoréiert huet. De Buttigieg selwer ass net op dës Aussoen agaangen a sot bei sengem nächsten Optrëtt just „Ech sinn houfereg op mäin Mariage an houfreg op mäin Mann“.