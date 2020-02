Vun e Freideg bis e Sonndeg ass zu München déi 56. Editioun vun der Sécherheetskonferenz mat 35 Staats- a Regierungscheffen an iwwer 100 Ministeren.

"Ech sinn ongedëlleg, wat d'Zukunftsfroe fir Europa ugeet", sot de franséische President Emmanuel Macron e Samschdeg op der Sécherheetskonferenz zu München. Europa géif riskéieren e Kontinent ze ginn, deen net u seng Zukunft gleeft.

De franséischen President huet dës Bün genotzt, fir ze betounen, dass et him net géif drëms goen, wien den Toun ugëtt an Europa, Frankräich oder Däitschland. Vill méi misst et en däitsch-franséischen Duo ginn. Et bréicht een awer um ganze Kontinent gemeinsam Äntwerten. Zesummen misst een dru schaffen, dass d'europäesch Mëttelklass de Glawen an d'Demokratie net verléiert, sot de Macron.

Jean Asselborn am Interview

"Mir mussen als Europäer erëm méi un eis selwer gleewen", dat sot den Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn e Sonndeg de Moien am RTL-Interview. De Jean Asselborn ass e Samschdeg den Owend vun der Münchener Sécherheetskonferenz erëmkomm, wou hien d'Riede vum franséische President Emmanuel Macron, vum däitsche President dem Frank-Walter Steinmeier a vum US-amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo nogelauschtert huet.

Dem Jean Asselborn säi Fazit, de Westen huet keng gemeinsam Linn méi, wat d'Sécherheetspolitik ugeet.

Extrait Jean Asselborn (1)

Genee wéi den däitsche President Frank-Walter Steinmeier kritiséiert och de Lëtzebuerger Chefdiplomat d'Weltmuechten USA, China a Russland. Virun allem China rëscht massiv op an deene leschte Joren. D'USA kritiséieren ëmmer nees, d'EU géif net genuch an d'Nato investéieren, mä de Generalsekretär Jens Stoltenberg huet betount, dass Europa seng Investitioune massiv gehéicht hätt. Dozou den Jean Asselborn.

Extrait Jean Asselborn (2)

De Jean Asselborn ass berouegt doriwwer, dass d'Presidente Macron a Steinmeier sech ganz änlech ausgedréckt hunn. Si hunn un d'europäesch Wäerter appelléiert an dozou opgeruff, dass d'europäesch Unioun an Theme wéi Migratioun a Klima eng gemeinsam Agenda brauch.

Extrait Jean Asselborn (3)

E Sonndeg ass et den drëtten a leschten Dag vun der Sécherheetskonferenz am Luxushotel Bayrischer Hof matten an der Münchener Alstad. Um 13 Auer wäert den Organisateur Wolfgang Ischinger d'Séance mat sengem Fazit ofschléissen.