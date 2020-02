Um Bord vun der Sécherheetskonferenz koum et e Samschdeg zu München bal zu engem trageschen Incident.

D'Münchener Sécherheetskonferenz huet net just Experten aus der ganzer Welt ugezunn, och vill Kritiker. Eng 3.000 Mënschen hunn um Karlsplatz-Stachus géint de Krich an d'Zerstéierung vun der Ëmwelt protestéiert. D'Protestaktioun wier friddlech verlaf, heescht et vun der zoustänneger Police. Ronn 500 Participanten haten zum Beispill eng Mënschekette gebilt.

Um Bord vun dëser Demonstratioun huet sech dunn awer e Mann vu 50 Joer mat Bensin iwwerschott an ass mat engem Briquet an der Hand a Richtung vun de Mënschegruppe gelaf.

D'Poliziste sinn intervenéiert, ier de Mann sech ufänke konnt. De Münchener Awunner mat irakeschen Wuerzelen wollt op déi politesch Situatioun a senger Heemecht opmierksam maachen. Der Police no wär hien an e psychiatrescht Spidol bruecht ginn.