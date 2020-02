Si sollen Attacken op Politiker, Demandeurs d'Asyl a Mosleme geplangt gehat hunn...

Elo kommen éischt Detailer iwwer d'Membere vun der presuméierter rietser Terrorzell an Däitschland un d'Liicht, déi e Freideg vun der Police bundeswäit via Razzien opfléie gelooss gouf. Déi 12 Männer sëtze mëttlerweil an Untersuchungshaft.

De Grupp hätt ënnert dem Numm „ Der harte Kern“ agéiert, sou schreift et e Sonndeg „d'Welt am Sonntag“ a berifft sech op Enquêteuren. D'Männer hätten all Relatioune mat der rietsextremer Bürgerwehr „Soldiers of Odin“ gehat.

Deenen hir Membere sinn ëmmer schwaarz ugedoen an droe Jackette mat engem Wikingerschädel drop. Hiert Zil war et biergerkrichsänlech Zoustänn duerch hir Attacken erbäi ze féieren.