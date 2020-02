Äerderwiermung, Wiederchangementer, e Mieresspigel dee klëmmt. Phenomener, déi haut jidderengem am Kontext vum Klimawandel e Begrëff sinn...

15 Joer Kyoto-Protokoll: den Ufank vum Ëmdenken. Ma de Wee ass nach laang.

Äerderwiermung, Wiederchangementer, e Mieresspigel dee këmmt. Phenomener, déi haut jidderengem am Kontext vum Klimawandel e Begrëff sinn. Anescht wéi an den 90er Joren. Deemools goufen et zwar scho Warnungen an Ëmwelt-Konferenzen, zum Beispill Rio 1992 oder Kyoto 97.

Et sollt um Enn iwwer e Joerzéngt vergoen, ier d'Staategemeinschaft konkret reagéiert huet. Kyoto, den éischte Klima-Accord mat verbindlechen Ziler. D'Staate goufen obligéiert ze handelen. Den Ausstouss u sougenannten Zäregasen ze reduzéieren.

Mat Referenz op 1850 soll d'Äerderwiermung op maximal 2 Grad limitéiert ginn.

Lëtzebuerg huet den éischte grousse Rendez-vous verpasst. Net wéinst 12 groussen Entreprisen. ma bedéngt duerch de Verkaf vu Bensin an Diesel. Tanktourismus, deen ons mat ugerechent gëtt, sou de fréieren Ëmweltminister Charels Goerens.

Nodeem Groussbritannien d'EU verlooss huet, stellen déi 27 Staaten tëscht 7 an 8% vun den CO2-Emissioune weltwäit duer, sou de fréieren Ëmweltminister. China an Indien zesumme 7 Mol méi, wei déi europäesch Unioun.

"Mir hunn eng Obligation de résultat. Déi gëllt fir de ganze Globus" sou de Charles Goerens. Seng Erwaardung un déi néi EU-Kommissioun, Stéchwuert "Green Deal", ass grouss. Elo Gas ze ginn, fir spéitstens 2050 CO2-neutral ze sinn. A Lëtzebuerg? Mir wieren um gudde Wee, "an enger a-typescher Situatioun".

De Charel Goerens erënnert drun, datt wei Kyoto komm ass, Lëtzebuerg keng hallef Millioun Leit hat, haut sinn et 20% méi. Wa mer et fäerdeg bréngen, manner CO2-Emissiounen hin ze kréien, bei enger stänneg wuessender Populatioun, dann ass dat u sech net schlecht, sou den DP Politiker, deen drun erënnert, datt viru gutt 15 Joer hei zu Lëtzebuerg fir déi Zäit schonn ausnamsweis innovativ Projete realiséiert goufen. Beispill : Passiv Haiser, Photovoltaik, Wandenergie, déi Haut eng Chance fir d'Ekonomie duerstelle géifen.

Erneierbar Energië versus déi Fossil fuerderen, en Defie weltwäit, och fir d'europäesch Investitiouns Bank.

15 Joer no Kyoto huet d'Welt ouni Zweiwel zum Positive geännert, sou de Charles Goerens. E puer mussen der awer nach iwwerzeegt ginn. Ënnert hinnen, den US-President Trump. D'USA sinn hanner China, bei wäitem den zweetgréisste Klima-Killer weltwäit.